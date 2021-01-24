Ниже на 15-18 градусов: Гидрометцентр сообщил об отклонении температуры от нормы в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Гидрометцентре России сообщили об отклонении от нормы температуры в Западной Сибири, в том числе, в Кузбассе. По оценкам специалистов, она на 15-18 градусов ниже нормы.

В скором времени на территорию Западной Сибири обрушатся аномальные холода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Если посмотреть на карту аномалий, то увидим крайне резкие переходы: очень теплая погода на европейской части России, где на 12-13 градусов выше нормы, а в Западной Сибири ожидаются суровые морозы, там на 15-18 градусов ниже нормы. Таким образом, граница между аномально теплой и холодной погодой проходит по Уралу. Очень пёстрая картина получается, — цитирует слова эксперта ТАСС.

Вильфанд отмечает, что на территории Западной Сибири морозы достигнут 35-58 градусов морозов. Холодно будет и в Якутии – на 8-10 градусов ниже нормы.