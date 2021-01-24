Водитель фуры раздавил в кузбасском городе бордюр и снес дорожный знак. Фото: Алексей Курносов/ vk.com

Водитель фуры с прицепом проехался по новому бордюру. Это произошло на глазах у главы Беловского городского округа Алексея Курносова, который лично поймал нарушителя.

Алексей Курносов утром в прошедшую субботу оказался свидетелем порчи общественного имущества. Водитель большегруза, выезжая на дорогу от магазина, проехался по новому бордюрному камню на Советской улице, который установили в прошлом году. От действий «вандала» на фуре также пострадал дорожный знак. Об этом чиновник сообщил в своем официальном сообществе в соцсети.

Как становится понятно из прикрепленной к сообщению видеозаписи, беловские бордюры уже не в первый раз становятся «жертвами» большегрузов. Глава Белово много раз беседовал с представителями популярной сети продуктовых магазинов насчет данной проблемы.

Чиновник вызвал на место ГИБДД. Водителю большегруза выписали штраф. Поврежденный бордюр планируется восстановить весной.