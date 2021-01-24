В Шорском национальном парке планируют построить визит-центр

На прошедшей встрече глава Таштагольского района Владимир Макута и директор Шорского национального парка Валерий Надеждин обсудили создание на территории учреждения визит-центра. Проект поможет привлечь больше туристов.

В рамках развития Шорского национального парка до 2025 года, планируется создать на его территории визит-центр. Об этом сообщил инстаграм-аккаунт Таштагольского района. В нацпарке существует несколько туристических маршрутов для путешествий и отдыха. Объект предлагается расположить на одном из них.

Создание визит-центра направлено на увеличение привлекательности нацпарка для туристов. В концепт объекта включены несколько выставочных залов, конференц-зал, интерактивная экспозиция для виртуальной экскурсии по достопримечательностям района, центр для эколого-просветительской работы и многое другое.

В настоящее время специалисты Шорского национального парка решают, где разместить визит-центр. После этого будет составлено техническое задание на проектирование. Владимир Макута на этом этапе предложил привлечь представителей общественности и музейных работников, чтобы продумать проект на перспективу. Например, при центре может быть организован мини-зоопарк, кафе или предоставление других видов услуг.