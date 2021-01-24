Желание заработать на криптовалюте обернулась для кузбассовца полумиллионными убытками Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе мужчина захотел заработать денег на растущей в цене криптовалюте, но в результате остался с полумиллионными убытками. Он стал жертвой мошенников.

В дежурную часть полиции областного центра обратился кемеровчанин и сообщил, что неизвестные похитили у него 520 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе беседы со стражами порядка, пострадавший зарегистрировался на сайте компании, которая якобы занимается финансовыми операциями и сделками на электронной бирже. А через какое-то время жителю Кемерова перезвонил «персональный брокер», рассказал о стремительном росте цифровой валюты и предложил вложить крупную сумму денег для получения большей выгоды.

-Чтобы выполнить условия сделки, мужчина взял кредит в банке и перевел денежные средства на указанные собеседником счета. После этого звонивший отключил телефон и на связь больше не выходил. Осознав, что стал жертвой мошенника, кемеровчанин сообщил о произошедшем в полицию, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас против псевдо-брокера возбуждено уголовное дело за мошенничество, ему грозит до шести лет тюрьмы.