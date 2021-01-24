Блогер с золотым BMW поделился впечатлениями от поездки в Шерегеш. Фото: eric_davidich/ Instagram

Скандально известный ютубер с золотым BMW Эрик Давидыч, прилетевший в Шерегеш в прошедший четверг, поделился впечатлениями со своими подписчиками в Instagram. Он провел на горнолыжном курорте три дня.

Давидыч решил не ограничиваться лыжами и впервые прокатился на снегоходе. Об опыте поездки заядлый автомобилист рассказал в ролике, опубликованном в его Instagram-аккаунте. На видео Давидыч эмоционально рассказывает о том, как спустился с крутой горы на снегоходе, обильно приправляя фразы нецензурной лексикой.

Большой опыт вождения автомобилей с трудом, но помог блогеру справиться с непривычным для него видом транспорта. Инструкторы отметили, что он на уровне профессионала справился с управлением. Блогер также опубликовал еще один пост, в котором назвал Шерегеш «сильнейшим местом». СПРАВКА КП Эрик Давидыч, настоящее имя которого Эрик Китуашвили, автор канала smotraTV на YouTube с 4,12 миллионами подписчиков. Блогер выпускает ролики на автомобильную тематику. В 2016 году Давидыч был арестован за мошенничество на пять лет, в 2018-м он вышел на свободу досрочно. Визитной карточкой Эрика Давидыча является золотой BMW.