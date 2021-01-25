Дзюба без вести пропал в Кузбассе. Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе вторую неделю подряд разыскивают Дзюбу Максима Сергеевича 1981 года рождения (39 лет). Ориентировку на пропавшего мужчину разместили в своей официальной группе в социальных сетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сообщается, что житель Междуреченска ушел из дома в пятницу, 15 января, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 172 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые с сединой, глаза синие.

Был одет: куртка темно-синего цвета, черные спортивные брюки, черные кроссовки, черная вязаная шапка. При себе был черный рюкзак.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о жителе Междуреченска, просят звонить по телефону: 8-800-700-54-52.