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Общество

Более 300 пожаров произошло в Кузбассе с начала года

Об этом сообщает служба МЧС
Мария КОЛОСОВА
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Более 300 пожаров произошло в Кузбассе с начала года

Более 300 пожаров произошло в Кузбассе с начала года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе всего за три недели 2021 года произошло более 300 пожаров в жилом секторе. Об этом сообщает региональная служба МЧС.

Из всех зафиксированных инцидентов подавляющая часть случилась в частных домовладениях. Это связано с тем, что в условиях аномальных холодов жители активней используют обогревательные электроприборы и усиленно топят печи. Поэтому основные причины возгораний связаны с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электрооборудования.

Сложившаяся ситуация заставила сотрудников ведомства усилить профилактическую работу с населением. Каждый день проходят рейды. Спасатели ведут разъяснительную работу, вручают жителям памятки и листовки по соблюдению мер пожарной безопасности в быту. Также они напоминают телефоны вызова пожарно-спасательной службы, рекомендуют домовладельцам следить за исправностью отопительных печей, электрооборудования, а также соблюдать правила пожарной безопасности при их эксплуатации.