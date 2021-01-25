Более 300 пожаров произошло в Кузбассе с начала года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе всего за три недели 2021 года произошло более 300 пожаров в жилом секторе. Об этом сообщает региональная служба МЧС.

Из всех зафиксированных инцидентов подавляющая часть случилась в частных домовладениях. Это связано с тем, что в условиях аномальных холодов жители активней используют обогревательные электроприборы и усиленно топят печи. Поэтому основные причины возгораний связаны с нарушением правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и электрооборудования.

Сложившаяся ситуация заставила сотрудников ведомства усилить профилактическую работу с населением. Каждый день проходят рейды. Спасатели ведут разъяснительную работу, вручают жителям памятки и листовки по соблюдению мер пожарной безопасности в быту. Также они напоминают телефоны вызова пожарно-спасательной службы, рекомендуют домовладельцам следить за исправностью отопительных печей, электрооборудования, а также соблюдать правила пожарной безопасности при их эксплуатации.