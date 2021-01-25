«Черное небо» снова накрыло три кузбасских города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В трех кузбасских городах вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщает комитет экологии и природных ресурсов Кузбасса.

В ближайшее время в трех кузбасских городах будет действовать режим неблагоприятных метеоусловий, который в просторечье называют «черным небом». Из-за морозов и небольшой скорости ветра в атмосферном воздухе накапливаются загрязняющие вещества, воздух становится менее прозрачным, могут появляться неприятные запахи.

Режим неблагоприятных метеоусловий действует с 18.00 24 января до 18.00 25 января. Предприятиям Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска рекомендуют задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух. Горожанам же советуют отказаться от длительных прогулок и занятий спортом на свежем воздухе.