114 кузбассовцев заболели коронавирусом за минувшие сутки Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе вновь изменилось число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 114 жителей региона.

На утро 25 января медики диагностировали коронавирусную инфекцию еще у 114 человек. В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели уже 28 830 жителей.

По информации оперативного штаба, выросло и число выздоровевших. За сутки отрицательные анализы на COVID-19 получили 157 пациентов, ранее заболевших ковидом. В общей сложности 26 421 кузбассовец успешно прошел курс лечения. Однако выросло и число тех, кто не смог победить болезнь. Так, у женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии почек и сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове. В общей сложности 511 пациентов умерли.

В настоящее время медицинскую помощь получают 1898 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3654 человека.