70-летняя пациентка с коронавирусом скончалась в Кемерове Фото: ИВАНОВА Диана

Утром 25 января стало известно, что умер еще один кузбассовец с диагностированным ранее коронавирусом.

- У женщины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии почек и сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, - такие данные приводит оперативный штаб региона.

Таким образом, с начала пандемии на территории Кузбасса умерли 511 человек с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 114 пациентов. Теперь общее число заразившихся с начала пандемии составляет 28 830 человек. Одновременно с этим выздоровели еще 157 пациентов. В общей сложности с середины марта преодолеть болезнь удалось 26 421 кузбассовцу.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 1898 пациентов с диагнозом COVID-19. Кроме того, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3654 человека.