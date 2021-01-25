Стали известны территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Вновь городом-лидером по числу новых заболевших коронавирусом стал Новокузнецк. Об этом сообщает оперштаб региона.

Больше всего новых заболевших на утро 25 января выявлено в Новокузнецке. Здесь диагноз подтвердился сразу у 23 горожан. Выявили новых заболевших и в других кузбасских городах.

«Кемерово - 19, Междуреченск - 12, Белово - шесть, Калтан - пять, Ленинск-Кузнецкий - четыре, Мыски - четыре, Осинники - четыре, Юрга - четыре, Гурьевский МО - четыре, Кемеровский МО - четыре, Новокузнецкий МР - четыре, Анжеро-Судженск - три, Прокопьевск - три, Таштагольский МР - три, Топкинский МО - три, Яшкинский МО - три, Березовский - два, Яйский МО - два, Киселевск - один, Юргинский МО - один,» - говорится в оперативной сводке.

Напомним, за сутки коронавирусом заболели 114 человек. Общее число заболевших достигло 28 830. Один человек скончался, и теперь общее число тех, кто не смог победить болезнь, составляет 511 человек.

Кроме того, еще 157 кузбассовцев вылечились и выписаны из больниц региона, а общее число выздоровевших с начала пандемии достигло 26 421 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1898 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3654 человека.