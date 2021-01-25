Из-за крышки на мусорном контейнере власти кузбасского города заплатят штраф Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отсутствие крышки на мусорном контейнере и площадки, на которой он стоял, власти Мариинска заплатят штраф.

Управление по имуществу и жизнеобеспечению администрации города Мариинска оштрафовано судом на 11 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба Мариинского суда, во время одной из проверок, которая проходила 11 декабря 2020 года, сотрудники Роспотребнадзора выявили серьезные нарушения. За остановкой общественного транспорта на улице Анжерской установлен мусорный контейнер. Вместо специальной площадки с водонепроницаемым покрытием он установлен прямо на земле. У мусорного бака не оказалось крышки, а площадка вокруг него никак не была огорожена. Более того, отходы валялись вокруг бака и за пределами площадки. Все эти нарушения несут прямую угрозу эпидемическому благополучию населения, поэтому специалисты Роспотребнадзора обратились в суд.

- При назначении наказания суд учел характер административного правонарушения, имущественное и финансовое положение управления, а также то обстоятельство, что юридическое лицо ранее привлекалось к административной ответственности. При этом суд установил отсутствие оснований для назначения административного наказания в виде приостановления деятельности, поскольку выявленные нарушения не создают непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей, - сообщает пресс-служба Мариинского городского суда.

Постановление об административном нарушении вступило в законную силу 22 января, и теперь у управления есть всего 60 дней, чтобы оплатить штраф.