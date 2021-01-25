Как будут учиться школьники 26 января в Кузбассе Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Из-за пришедших в область экстремальных морозов родители задаются вопросом, как будут учиться школьники во вторник, 26 января.

Напомним, что в ночь на понедельник температура по области, согласно данным Кемеровского гидрометцентра, составила -43 градуса, в течение дня прогнозируется -38. В связи с этим школьникам 1-11-х классов рекомендовано было воздержаться от посещения занятий.

Как сообщили в министерстве образования и науки Кузбасса, образовательным учреждениям рекомендуется установить ограничения посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений в зимний период при следующих температурах:

- для учеников 1-4-х классов при температуре -27 градусов и ниже;

- для учеников 1-6-х классов при температуре -30 градусов и ниже;

- для учеников 1-8-х классов при температуре -32 градуса и ниже;

- для учеников 1-11-х классов при температуре -36 градусов и ниже.

- Решение об отмене учебных занятий в общеобразовательных учреждениях оформляется приказом и доводится до сведения обучающихся и родителей, - отметили в ведомстве. - Обращаем внимание, что родители вправе самостоятельно принимать решение о посещении ребенком школы в морозные дни.

Сегодня школьники, которые не пошли в школу, либо получили задание на дом, либо присутствовали на уроках в дистанционном формате.

Как именно дети будут учиться во вторник, 26 января, станет известно в ближайшее время. Добавим, что и завтра по области обещают морозы.

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