Инструктору аквапарка предъявили обвинение в гибели подростка из Кемерова

Инструктору аквапарка предъявили обвинение в гибели подростка из Кемерово Фото: Михаил ФРОЛОВ

К уголовной ответственности привлекли старшего инструктора новосибирского аквапарка. Его обвиняют в гибели 16-летнего подростка из Кемерова.

В январе прошлого года юноша с семьей отдыхал в аквапарке в Новосибирске. Как говорят очевидцы, подросток, нырнув в бассейн, зацепился за его металлические элементы и не смог самостоятельно выбраться.

Инструкторы вытащили парня из воды, а медработник пытался привести подростка в чувство до приезда скорой помощи. Пострадавшего доставили в местную больницу, где он провел четыре дня в интенсивной терапии, подключенный к аппарату ИВЛ. На пятый день он скончался.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Некоторое время назад они выдвинули обвинение старшему инструктору аквапарка. Однако в комментарии новосибирской прокуратуры НДН.инфо заявляется о дополнительном расследовании:

«К уголовной ответственности привлечен старший инструктор службы инструкторов ООО «Аквасэйф», которому 21.12.2020 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного той же статьей - «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Предварительное следствие окончено, и 12.01.2021 материалы уголовного дела поступили в прокуратуру Ленинского района для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд. 16.01.2021 заместителем прокурора дело возвращено для производства дополнительного расследования», - говорится в сообщении прокуратуры.