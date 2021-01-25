Чиновник получил условный срок за гибель 6-летнего ребенка в Кузбассе. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

В Кузбассе чиновник, по вине которого погиб 6-летний ребенок, отделался условным сроком. Трагедия произошла в мае прошлого года.

Кемеровский районный суд вынес приговор мужчине, который весной 2020 года занимал должность начальника Арсентьевского территориального управления администрации Кемеровского муниципального округа. Его обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

15 мая 6-летний ребенок из поселка Сосновка-2 вышел погулять и пропал. Его искали полиция, волонтеры, сотрудники МЧС, работали следователи. В результате тело мальчика было обнаружено в подземном резервуаре, наполненном водой и бытовым мусором. Ребенок не смог самостоятельно выбраться наружу и захлебнулся.

Как указывается в материалах уголовного дела, в обязанности чиновника входил контроль за бесхозяйными аварийными объектами, однако с резервуаром в поселке Сосновка-2, недалеко от дома на улице Больничной, 34 так ничего и не было сделано: не выставлены сигнальные ленты, не ограничен доступ людей.

«Подсудимый был осведомлен о том, что наличие данных резервуаров может послужить причиной наступления несчастных случаев, поскольку ранее, в период с 28.04.2017 по 29.04.2017, в одном из резервуаров утонул бык», - говорится в материале.

Суд признал чиновника виновным в халатности и назначил полтора года условного срока. В течение такого же времени ему запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах местного самоуправления и на государственной службе.

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