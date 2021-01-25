В Кемерове пожарные спасли человека из горящего дома. Фото: МЧС Кузбасса

Кемеровские пожарные спасли человека из дома на двух хозяев. Жилец не смог выбраться самостоятельно из задымленного помещения.

Сегодня ночью в Кемерове случилось возгорание в жилом доме на двух хозяев. Трое человек до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались. Один из жильцов дома оказался в ловушке в задымленной комнате и не смог выбраться. Приехавшие на место сотрудники МЧС нашли человека и помогли ему покинуть дом.

В тушении пожара участвовало шесть единиц техники и 24 человека. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров. От пламени пострадали деревянная обрешетка крыши и внутренние стены на всей площади, а также деревянное потолочное перекрытие на веранде. Причиной пожара, по словам специалистов, стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.