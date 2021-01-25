Морозы отступят: Когда в Кузбассе потеплеет и какой будет температура

Морозы отступают: Когда в Кузбассе потеплеет и какой будет температура Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на неделю в Кузбассе. К радости жителей, уже через несколько дней аномальные морозы отступят.

В ночь на вторник, 26 января по региону прогнозируется -40…-45 градусов, местами будет -30…-35. Днем воздух прогреется -27…-32 градуса, в отдельных районах ожидается -17…-22. Переменный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метра в секунду. День пройдет преимущественно без осадков. Местами будут наблюдаться дым, дымка, морозные туманы и изморозь.

А вот в среду ситуация начнет стремительно меняться. В ночь на 27 января столбики термометров покажут -32…-27, местами -22…-27. Днем ожидается -5…-10 градусов, местами до -15. Юго-восточный ветер будет дуть с переходом на юго-западный. Его скорость ночью сос207 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров. Днем он усилится до 5-10 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров. Ночью и днем пройдет небольшой снег, однако в горах ожидаются сильные снегопады и метели.

В четверг ночью будет -7…-12 градусов, в отдельных территориях -18. Днем воздух прогреется до -4…-9, однако кое-где будет до -15 градусов. Юго-западный ветер сменит направление на западное, но не стихнет. Его скорость составит 6-11 метров в секунду с порывами до 18 метров. Как и накануне, пройдет небольшой снег, а в горной местности сильный.

В пятницу, 29 января, днем синоптики прогнозируют -12…-17 градусом, местами до -22. Днем будет -6…-11, местами до -18. Скорость юго-западного ветра достигнет 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров. Днем по всей территории области пройдет небольшой снег, местами возможны метели.

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