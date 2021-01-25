Кемеровчанам для полного счастья нужно 148 тысяч рублей в месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты посчитали, что для полного счастья кемеровчанам нужно 148 тысяч рублей в месяц. Запросы жителей Новокузнецка, пусть ненамного, но скромнее.

Специалисты портала по поиску работы SuperJob провели опрос населения, чтобы выяснить, сколько нужно среднестатистическому человеку денег в месяц для счастья. В анкетировании принимали участие жители 437 городов в возрасте старше 18 лет.

Согласно полученным результатам, среднестатистическому россиянину для счастья нужно 166 тысяч рублей. Но это в среднем. В целом же мужчинам требуется на 28 процентов больше чем женщинам – 187 и 146 тысяч соответственно. А запросы людей среднего возраста выше, чем у молодого поколения. Например, если 24-летнему человеку требуется всего 135 тысяч рублей, то людям от 45 лет и старше – уже 190 тысяч рублей.

Опрос показывает, что жителям Кемерова в 2021 году нужно 148 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя счастливыми (в прошлом году было 145 тысяч рублей). Жители Новокузнецка скромнее, они обошлись бы 140 тысячами рублей в месяц (в прошлом году – 135 тысяч рублей).

Вполне ожидаемо, что самые большие запросы у москвичей – они заявили о желании иметь 220 тысяч рублей в месяц. Далее следуют жители Владивостока (200 тысяч рублей) и Ростова-на Дону (190 тысяч рублей), Санкт-Петербурга (176 тысяч рублей) и Челябинска (175 тысяч рублей). Из всех опрошенных самые низкие запросы у жителей Пензы (136 тысяч рублей), Кирова (132 тысячи рублей) и Оренбурга (124 тысячи рублей).