Полицейские изъяли почти 250 граммов марихуаны у жителя села в Кузбассе. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Сотрудники полиции провели обыск в доме у жителя села Тамбар и обнаружили пакет с марихуаной. Мужчина заявил стражам порядка, что конопля выросла у него на огороде.

В селе Тамбар, в Тисульском районе, сотрудники полиции обнаружили партию марихуаны. 35-летний местный житель, согласно информации из анонимной наводки, занимался заготовкой конопли. В ходе проведенного обыска правоохранители обнаружили черный полиэтиленовый пакет, содержащий около 250 граммов травки. Мужчина заявил полицейским, что наркотикосодержащее растение выросло у него на огороде и он высушил его для личного употребления.

По информации пресс-службы Главного управления МВД России по Кемеровской области, следователем было возбуждено уголовное дело за изготовление, хранение и распространение наркотических веществ. Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.