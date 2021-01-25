В Кузбассе женщина лишилась 380 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жительница Юрги лишилась 380 тысяч рублей после звонка сотрудника кредитно-финансовой организации. Звонивший убедил женщину перевести сбережения на «безопасный» счет.

57-летняя жительница Юрги обратилась в полицию. Она стала жертвой телефонных мошенников. Потерпевшей позвонил некто представившийся сотрудником службы безопасности одной из финансово-кредитных организаций. Он сообщил, что с ее банковской карты пытаются похитить деньги.

Мошенник убедил женщину перевести все средства на «безопасный» счет, чтобы предотвратить кражу. Следуя инструкциям звонившего, наивная женщина обналичила с двух банковских карт 380 тысяч рублей и перевела их на счет злоумышленника. Когда «сотрудник службы безопасности» перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой мошенника.

По информации пресс-службы Главного управления МВД России по Кемеровской области, проводится работа по установлению подозреваемого. Следователем возбуждено уголовное дело за мошенничество. Преступнику может грозить до пяти лет лишения свободы.