Более 1900 человек пропали без вести в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе без вести пропало более 1900 человек. Об этом сообщили в полиции.

По данным управления уголовного розыска кузбасского ГУ МВД, в 2020 году правоохранители принимали меры по поиску 1934 безвестно исчезнувших человек. Из них 1895 были найдены.

-Из 1155 несовершеннолетних, заявленных в розыск в 2020 году, все найдены и переданы законным представителям. По эффективности розыскной работы кузбасская полиция входит в 15 лучших подразделений страны, - рассказали в кузбасской полиции.

В ведомстве напомнили, что успех поисков во многом определяется от правильных первоначальных действий, поэтому важно как можно подробней рассказать о пропавшем человеке: приметы, привычки, обстоятельства исчезновения. Также, чем быстрее поступит заявление, тем больше шансов найти человека живым.

-Заявителям следует четко выполнять инструкции полицейских по сбору информации о пропавшем человеке: предоставить необходимые сведения и при появлении новых данных сразу передавать их сотрудникам полиции, поскольку они могут серьезно повлиять на ход и результат поиска. Особенно это касается розыска детей, - отмечают правоохранители.

Полицейские призывают уделять детям повышенное внимание и всегда быть в курсе, где они проводят время. А в случае исчезновения – незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть.