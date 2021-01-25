Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «Зеленый свет». Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банк УРАЛСИБ запустил новую программу автокредитования «Зеленый свет». В рамках программы кредит можно получить как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом.

Ставка по кредиту составляет: для новых автомобилей – от 4,9 процента годовых, для автомобилей с пробегом – от 5,9 процента годовых.

Сумма кредита – от 100 000 до 5 000 000 рублей для новых и подержанных автомобилей. Минимальный первоначальный взнос – 20 процентов от стоимости автомобиля, а при оформлении кредита на условиях программы государственной поддержки льготного автокредитования – 10 процентов от стоимости автомобиля. Срок кредитования – от 12 до 60 месяцев включительно.

Рассмотрение заявки происходит по двум документам. Действуют сокращенные сроки рассмотрения кредитной заявки– от 30 минут.

Ознакомиться с полными условиями программ автокредитования и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Требования к заемщику: гражданство РФ, минимальный возраст – 21 год, максимальный возраст на момент окончания срока автокредита – 65 лет. Процентная ставка зависит от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования от рисков всех способов повреждения и утраты транспортного средства (КАСКО) (является добровольным), страхования жизни и здоровья Заемщика (является добровольным), от наличия/отсутствия пробега у автомобиля: от 4,9 процента годовых до 14,9 процента годовых в случае приобретения нового автомобиля; от 5,9 процента годовых до 15,9 процента годовых в случае приобретения автомобиля с пробегом.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.

Не является публичной офертой.

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