Еще два автобуса в Кемерове изменят схему движения Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кемерове еще у двух автобусов изменится схема движения. Об этом сообщили в Управлении единого заказчика транспортных услуг.

С 1 февраля 2021 года по будним дням с 7.00 до 15.00 изменяется схема движения автобусного маршрута №12а «п. Урицкого – ж.р. Ягуновский» в связи с введением заезда до горбольницы№ 4 по улице Масальской при движении из поселка Урицкого. Она будет выглядеть следующим образом:

-в прямом направлении: улица Петропавловская, улица1-я Абдулинская, улица Тамбовская, переулок Туринский, улица Иртышская, остановка «улица 1-я Обская», улица Иртышская, переулок Туринский, улица Тамбовская, улица Юбилейная, улица Учительская, улица Спасская, улица Баха, улица Масальская, остановка «КГКБ №4», улица Масальская, улица Белозерная.

-в обратном направлении: улица Белозерная, улица Масальская, улица Баха, улица Спасская, улица Учительская, улица Юбилейная, улица Тамбовская, переулок Туринский, улица Иртышская, остановка «улица 1-я Обская», улица Иртышская, переулок Туринский, улица Тамбовская, улица1-я Абдулинская, улица 2-я Аральская, улица Петропавловская, улица Симферопольская, улица Урицкого.

Также с 1 февраля с 7.00 до 15.00 в по будням изменится схема движения автобусного маршрута №8 «д.п. «Центральный» – ж.р. Ягуновский» в связи с введением заезда до горбольницы № 4 по улице Масальской, при движении от остановки «ж.р. Ягуновский»:

-в прямом направлении: проспект Ленина, проспект Кузнецкий, улица Центральная, улица Баха, улица Масальская, улица Белозерная.

-в обратном направлении: улица Белозерная, улица Масальская, остановка «КГКБ №4», улица Масальская, улица Баха, улица Центральная, проспект Кузнецкий, проспект Ленина.