В Кузбассе спасатели вызволили трехлетнюю девочку из автомобиля. Фото: Кемеровская служба спасения

На прошедших выходных кемеровские спасатели помогли трехлетней девочке выбраться из запертого автомобиля. Родители заблокировали двери, забыв ключи в салоне.

Звонок от молодого человека поступил в Кемеровскую службу спасения в минувшие выходные. Он сообщил, что в закрытой машине осталась его трехлетняя дочь. Родители девочки оставили ее в машине и заблокировали двери, но забыли в салоне ключи.

Спасатели быстро приехали по адресу и вызволили ребенка из заточения. Ребенок на заднем сидении автомобиля играл в игрушки и не обращал внимания ни на переживания молодых людей, ни на процесс отпирания двери.

Сайт Кемеровской службы спасения сообщил, что всего в минувшие выходные сотрудники выезжали на 13 обращений граждан