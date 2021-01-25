Четырехлетняя девочка погибла при пожаре в частном доме в Кузбассе. Фото: СУ СК России по Кемеровской области

В Кузбассе при пожаре в частном жилом доме погибла четырехлетняя девочка. Ее младшую сестру успели спасти.

В пятницу, 22 января, в Прокопьевске после тушения пожара в жилом доме было обнаружено тело четырехлетнего ребенка, сообщает региональный Следственный комитет. С этого же адреса была госпитализирована еще одна девочка – двух лет.

Как позже было установлено, днем дети остались с отцом, который через некоторое время ушел из дома, оставив дочерей без присмотра. Когда мужчина вернулся обратно, то увидел идущий из дома дым. Забежав внутрь, первой мужчина обнаружил младшую дочь, взял ее на руки и вынес наружу. Когда он вернулся за второй девочкой, то она лежала в одной из комнат на диване уже без признаков жизни. Пожарных и бригаду скорой помощи вызвали соседи. Однако прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть ребенка. Ее сестру госпитализировали.

-По предварительным данным очаг пожара находился в одной из комнат на кровати. В настоящее время назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причины смерти потерпевшей, пожарно-техническая по определению причины возгорания, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что семья была благополучной и в поле зрения правоохранителей не попадала.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, обстоятельства произошедшего устанавливаются.