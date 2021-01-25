В Кузбассе женщина стала фиктивным ИП за пять тысяч рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Жительница Кузбасса согласилась зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и получить за это пять тысяч рублей. Нехитрый способ заработка предложил ей некий мужчина.

41-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого в апреле 2019 года посчитала заманчивым предложение легкого заработка. Об этом сообщает сайт Прокуратуры Кемеровской области. Некий мужчина пообещал женщине деньги, если та зарегистрируется как индивидуальный предприниматель и передаст ему все документы. Вести какую-либо деятельность женщине не требовалось, а в качестве награды мужчина пообещал ей пять тысяч рублей.

Злоумышленница получила свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя с присвоением ИНН. После она открыла в банке расчетные счета. Ей выдали корпоративную банковскую карту и конверт с пин-кодом. Все документы она передала мужчине. Получив доступ к личному кабинету, он сдержал обещание и выплатил ей «честно» заработанные деньги.

Аферу раскрыли полицейские. Женщину признали виновной в сбыте электронного средства платежа, предназначенного для неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств. Она получила полтора года условно с испытательным сроком еще на полтора года, также ей придется выплатить штраф 100 тысяч рублей.