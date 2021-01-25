Суд арестовал организатора незаконного митинга в Кемерове Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кемерове суд арестовал организатора незаконного митинга. Акция проходила в областном центре в субботу, 23 января.

Двум жителям областного центра назначено административное наказание за несогласованное публичное мероприятие, сообщает пресс-служба Центрального районного суда города Кемерово. 23 января было рассмотрено дело в отношении организатора незаконного митинга Стаса Калиниченко. Суд признал его виновным, назначив семь суток ареста.

-Также постановлением Центрального районного суда города Кемерово от 25.01.202 Зонов Н.В. - участник несанкционированного митинга - признан виновным в совершении административного правонарушения, - сообщили подробности в суде.

Ему назначено наказание в виде 10 суток ареста. Оба постановления в законную силу еще не вступили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По России прокатился «Бунт сытых»: похмелье будет завтра

Что показали несканкционированные митинги в городах страны? И чего ждать дальше?(подробности)

Полиция предостерегает кузбассовцев от походов на митинги

Об ответственности за участие в несанкционированных митингах кузбассовцев предупредили сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области. (подробности)