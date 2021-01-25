В Кузбассе мужчина до смерти избил собутыльницу ящиком за матерную брань Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новокузнецке мужчина во время застолья убил собутыльницу ящиком за то, что она оскорбляла его матерной бранью. Убийцу ждет суд.

В Новокузнецке в августе прошлого года во время застолья между гостями завязалась драка. Об этом сообщил сайт Следственного комитета РФ по Кузбассу. 57-летняя женщина принялась оскорблять обсценной лексикой 34-летнего мужчину. Мужчина сделал гостье замечание, однако та проигнорировала и продолжила его унижать.

Оскорбленный гость разозлился и несколько раз ударил женщину по голове. Другие гости на застолье, к слову, не заступились за нее. Женщина упала на пол. Мужчине под руку попался деревянный ящик, которым он добил ее. Когда гостья потеряла сознание, он вызвал ей скорую помощь. Бригада констатировала смерть.

Прибывшие на место следователи задержали убийцу. Он не стал отрицать вину. В настоящий момент расследование дела завершено, материалы отправлены в суд. Мужчине грозит приговор за убийство.