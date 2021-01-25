77-летнего мужчину в прошлого года разыскивают в Кузбассе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

Вот уже почти два месяца в Кузбассе разыскивают 77-летнего мужчину.

О поисках пожилого мужчины сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». На сегодняшний день известно, что жителя города Новокузнецк Кузьму Ясакова в последний раз видели 3 декабря 2020 года. с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.

В день исчезновения Кузьма Ясаков был одет в черную куртку, черные штаны и черную шапку.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поисковой операции, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» или в полицию.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.