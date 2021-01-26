Кемеровские власти изымут квартиры на проспекте Ленина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Городские власти областного центра начали процедуру изъятия квартир в одном из домов на проспекте Ленина. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил глава города.

Речь идет о доме, расположенном по улице Ленина, 3. Дом некоторое время назад был признан аварийным – жить там нельзя, а само здание портит архитектурный облик города. Однако прежде, чем приступить к процедуре сноса ветхого здания, властям предстоит изъять шесть квартир и шесть нежилыъ помещений. Когда же это случится, кемеровчане поинтересовались у главы города на его странице в сети инстаграм.

- Процедура изъятия помещений начата. Все собственники помещений в доме по адресу проспект Ленина, 3 уведомлены о сроках, - ответили на этот вопрос в мэрии.