Очевидцы сняли на видео драку водителей с ДПС в Кузбассе

Автоледи напала на сотрудников ДПС в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com, "Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево"

Агрессивная женщина, управлявшая автомобилем, напала на сотрудников полиции. Очевидцы сняли на видео момент драки.

Массовая драка попала на видео, кадры которого очевидцы выложили в социальные сети. Камера зафиксировала, как сначала несколько водителей на повышенных тонах выясняли отношения друг с другом. Свидетелями конфликта стали инспекторы ДПС. Оказалось, что женщина-водитель одной из машин явно была нетрезва, однако проходить медосвидетельствование она отказалась. Затем ее пассажир повел себя неадекватно. Стражам порядка пришлось применять силу.

Камера зафиксировала тот момент, когда стражам порядка уже удалось утихомирить буйного пассажира иномарки - для того, чтобы застегнуть наручники на его руках, потребовалось несколько человек. Когда инспекторы смогли обездвижить его, на них напала женщина, управлявшая машиной. Она принялась пинать полицейских. На обоих драчунов составлены административные материалы. Сейчас стражи порядка устанавливают все подробности уличной драки.