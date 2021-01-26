Кемеровчан призвали жаловаться на маршрутки без платежного терминала

Кемеровчан попросили жаловаться на маршрутки без платежного терминала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кемеровчане недовольны тем, что водители маршруток вместо того, чтобы принять оплату за проезд при помощи терминала, просят перевести деньги на счет. Что делать в таких случаях, рассказали городские власти.

Недовольные тем, что в маршрутках то и дело возникают сложности при оплате проезда, кемеровчане задали вопрос на платформе «Кузбасс Онлайн». Из-за отсутствия терминалов пассажиров просят переводить деньги на счет.

«Когда же во всех маршрутках города появятся терминалы? Крайне неудобно, и по номеру телефона тоже неудобно - к тому же, кажется, не очень правильно», - вопрошает один из горожан.

В УЕЗТУ областного центра отметили, что до 31 декабря 2020 года действовал мораторий на привлечение перевозчиков к административной ответственности за подобные способы приема платы за проезд. Однако с тех пор мораторий не продлевался, и теперь за такой способ оплаты перевозчик может быть наказан.

«Если пассажиру, имеющему исправную транспортную или банковскую карту, не находящуюся в стоп-листе, на которой имеются денежные средства, достаточные для оплаты совершаемой поездки, будет отказано в возможности оплаты проезда безналичным способом, а также если будет предложено произвести оплату по номеру телефона, ему следует обратиться с жалобой в органы ФНС России с указанием даты и времени совершения поездки, а также государственного регистрационного номера автобуса», - такой алгоритм действий предложили горожанам в официальном ответе.

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