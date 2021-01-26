Вмерзшую в лед собаку спасли волонтеры в Новокузнецке. Фото: Приют "Шанс на жизнь"

Новокузнецкие волонтеры спасли собаку, которая вмерзла в лед. Истощенное животное пройдет через длительное лечение.

В Новобайдаевке обнаружили собаку, которая вмерзла в лед. Об этом сообщили волонтеры местного приюта. Животное вызволили из плена. Волонтеры выяснили, что собака попала туда из-за сильного истощения - она не могла даже стоять. Они предположили, что собаку долго держали взаперти и избивали.

Животное привезли к ветеринару, его осмотрели и провели необходимые анализы. Оказалось, что у собаки сильное обезвоживание, множество гематом, старый перелом челюсти, вывих передней лапы, проблемы с ЖКТ и анемия. Животному предстоит долгое лечение.

Волонтеры просят неравнодушных помочь собаке. Ей необходимы лекарства, пеленки и специальный корм. Помочь животному можно, пройдя по ссылке.