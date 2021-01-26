Два землетрясения произошли утром в Кузбассе. ФОТО: Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянского филиала.

Сразу два землетрясения с интервалом в несколько часов произошли на территории Кузбасса. Эпицентры обоих находились, согласно координатам, неподалеку от Полысаева.

О двух землетрясениях сообщает Единая геофизическая служба РАН Алтае-Саянского филиала. По данным сейсмологов, первое землетрясение произошло в 3.52. Его магнитуда составила 2,8, а эпицентр находился неподалеку от поселка городского типа Грамотеино.

А через несколько часов, в 8.18, последовал еще один подземный толчок. Его эпицентр находился в нескольких километрах от первого, а магнитуда составила 2,2.

Сейсмологи отмечают, что в обоих случаях причиной землетрясения стали естественные, то есть природные, а не техногенные причины.

Отметим, что это не первые землетрясения, которые происходят в этом районе. При этом лишь часть из них носит природный характер, а большинство так или иначе связано с деятельностью человека.

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