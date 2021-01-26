8-летний ребенок попал под машину на пешеходном переходе в Кузбассе

8-летний ребенок попал под машину на пешеходном переходе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под колесами автомобиля оказался несовершеннолетний мальчик из Юрги. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

В понедельник вечером, около 17.05, один из юных жителей Юрги переходил дорогу. 8-летний мальчик уже вышел на проезжую часть улицы Московской, когда к этому же нерегулируемому пешеходному переходу подъехал автомобиль Toyota.

Водитель не сумел отреагировать на появление на дороге ребенка и совершил на него наезд. Прибывшие на месте ДТП врачи осмотрели мальчика, зафиксировали все травмы, которые он получил, и назначили амбулаторное лечение.

- В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщает областная Госавтоинспекция.

К слову, за непредоставление преимущества пешеходу водителю иномарки грозит штраф от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям о том, что перед пешеходным переходом необходимо снижать скорость. Пешеходам же следует помнить: прежде, чем ступить на проезжую часть, необходимо убедиться в безопасности этого маневра.