Две женщины с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за прошедшие сутки скончались две женщины, у которых был ранее диагностирован коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщили подробности в штабе.

Таким образом, число умерших с начала пандемии достигло 513 человек. Также за минувшие сутки заболели еще 110 человек, общее число случаев заражения с весны прошлого года достигло 28 940 человек. 169 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 26 590 человек вылечились от коронавируса.

- Всего в регионе медицинскую помощь получают 1837 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в оперштабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3800 человек.