У 110 кузбассовцев впервые обнаружен коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе еще у 110 человек впервые был обнаружен коронавирус. Оперштаб опубликовал сводку на утро вторника, 26 января.

С учетом новых заболевших их общее число за все время достигло 28940 человек. Также 169 пациентов выздоровели, а всего с начала пандемии - 26590 человек.

К сожалению, продолжает расти статистика летальных случаев – за минувшие сутки умерло еще два пациента. Общее число скончавшихся на данный момент составляет 513 человек.

-У женщины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Осинниках. У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке, - сообщили подробности в штабе.

Сейчас медицинскую помощь получают 1837 пациентов с диагнозом COVID-19, - добавили в оперштабе. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3800 человек.