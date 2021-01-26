Стали известны новокузнецкие дороги, которые отремонтируют в 2021 году Фото: Екатерина РОМАНОВА

В 2021 в Новокузнецке отремонтирую девять участков дорог. В администрации города назвали улицы, где будут проходить ремонтные работы.

Для того, чтобы сделать выбор, какие дороги нуждаются в срочном ремонте, на сайте электронных референдумов проводился опрос. Учитывая выбор горожан и результаты диагностики, которую провела дорожная лаборатория, городские власти выбрали девять дорожных участков:

- улица Ленина (Кольцевая развязка на Советской площади);

- улица. Музейная (Кольцевая развязка улицы Музейная - улица Хлебозаводская);

- проспект Строителей (Кольцевая развязка проспекта Строителей - улицы Ноградская - улицы Хлебозаводская);

- улица. Павловского (Кольцевая развязка улица Павловского - улица Ноградская);

- улица Ленина (Кузнецкий мост через реку Томь);

- шоссе Заводское (мост через реку Томь);

- проспект Запсибовцев (въезд в Новоильинский район);

- улица Транспортная и улица Чекалина.

Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, дорогами займется ОАО «НДРСУ» - с компанией уже заключен муниципальный контракт на ремонт.

Кроме того, на семи участках дорог, где чаще всего происходят ДТП, будут установлены технические средства организации дорожного движения.