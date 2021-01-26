Стали известны новокузнецкие дороги, которые отремонтируют в 2021 году
Фото: Екатерина РОМАНОВА
В 2021 в Новокузнецке отремонтирую девять участков дорог. В администрации города назвали улицы, где будут проходить ремонтные работы.
Для того, чтобы сделать выбор, какие дороги нуждаются в срочном ремонте, на сайте электронных референдумов проводился опрос. Учитывая выбор горожан и результаты диагностики, которую провела дорожная лаборатория, городские власти выбрали девять дорожных участков:
- улица Ленина (Кольцевая развязка на Советской площади);
- улица. Музейная (Кольцевая развязка улицы Музейная - улица Хлебозаводская);
- проспект Строителей (Кольцевая развязка проспекта Строителей - улицы Ноградская - улицы Хлебозаводская);
- улица. Павловского (Кольцевая развязка улица Павловского - улица Ноградская);
- улица Ленина (Кузнецкий мост через реку Томь);
- шоссе Заводское (мост через реку Томь);
- проспект Запсибовцев (въезд в Новоильинский район);
- улица Транспортная и улица Чекалина.
Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, дорогами займется ОАО «НДРСУ» - с компанией уже заключен муниципальный контракт на ремонт.
Кроме того, на семи участках дорог, где чаще всего происходят ДТП, будут установлены технические средства организации дорожного движения.