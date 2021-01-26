Оперштаб Кузбасса назвал территории с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб Кузбасса назвал территории, в которых за минувшие сутки выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. данные опубликованы на утро 26 января.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 27, Кемерово – 23, Междуреченск – 20, Анжеро-Судженск – девять, Мыски – семь, Белово – шесть, Калтан – четыре, Прокопьевск – три, Топкинский муниципальный округ и Осинники – по два, Березовский, Киселевск, Юрга, Беловский район, Гурьевский, Ижморский и Кемеровский муниципальные округа – по одному.

Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 28940 человек. Также 169 пациентов выздоровели, а всего с начала пандемии - 26590. Скончалось 513 человек, в том числе двое – за прошедшие сутки.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 1837 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3800 человек.