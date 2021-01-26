В Кузбассе директора учебного центра обвиняют в подкупе и подделке документов. ФОТО: кадр видео УТ МВД России по Кемеровской области.

Женщина продавала удостоверения и свидетельства об обучении по различным специальностям

Директор Новосибирского учебного центра продавала жителям Кузбасса удостоверения и свидетельства об обучении по различным железнодорожным специальностям. Женщину обвиняют в коммерческом подкупе и подделке документов.

В январе прошлого года сотрудники Кузбасского линейного управления МВД получили информацию о том, что 39-летняя директор одного из учебных центров Новосибирска занимается изготовлением и реализацией поддельных документов. Она продавала жителям Кемеровской области удостоверения и свидетельства о получении железнодорожных специальностей без необходимости обучения.

Сотрудники транспортной полиции сделали проверочную закупку. Им удалось приобрести документы по специальности «Составитель поездов 4 разряда» за девять тысяч рублей. В ходе следствия выяснилось, что с мая 2019 по март 2020 года женщина обогатилась на нелегальной деятельности почти на 500 тысяч рублей.

По информации пресс-службы УТ МВД по Сибирскому Федеральному округу, женщине предъявили обвинение за нарушение трех статей уголовного кодекса. Ей вменяют подделку документов, мелкий коммерческий подкуп и коммерческий подкуп. Материалы дела переданы в суд на рассмотрение. За коммерческий подкуп, что, к слову, является самым тяжким из трех статей, женщине грозит от пяти до девяти лет лишения свободы, штраф размером до сорока раз больше суммы подкупа и лишение права заниматься определенной деятельностью до пяти лет.