В кемеровском торговом центре начали делать прививки от коронавируса Фото: Кирилл ЧАЩИН

В одном из кемеровских торгово-развлекательных центров начнут делать прививки от коронавируса. Вакцинация стартует в четверг, 28 января.

Торгово-развлекательный центр «Лапландия» присоединился к прививочной кампании, организовав у себя пункт вакцинации населения. Об этом сообщается в официальном аккаунте ТРЦ в социальных сетях.

«С 28 января для всех посетителей на -2 этаже будет оборудован пункт бесплатной вакцинации от новой короновирусной инфекции COVID-19», - говорится в сообщении.

Прививку можно поставить в будние дни с 13.00 до 20.00, а также в выходные с 11.00 до 20.00.

«Во избежание негативной реакции компонентов вакцины на присутствие вируса, пройдите тест на наличие инфекции либо антител в организме», - напоминают авторы сообщения.

Также кемеровчанам напоминают, что к вакцинации необходимо заранее подготовиться. Нужно пройти осмотр у врача-терапевта, сделать ПЦР-тест или экспресс-тест на короновирус для выявления текущей инфекции, а также тест на антитела IgG к S-белку короновирус для установления уровня иммунного ответа.