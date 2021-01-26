В Кузбассе создан новый департамент Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе с начала года создан новый департамент. Информация о структуре появилась на официальном сайте администрации правительства региона.

В структуре регионального правительства создан департамент информационной политики. В задачи ведомства входит создание имиджа области в средствах массовой информации, а также регулярное информирование населения о деятельности органов государственной власти.

Также указано, что департамент организует учебу для повышения квалификации работников СМИ и пресс-служб территорий, следит за лицензированием деятельности СМИ всех видов на территории области, анализирует состояние средств массовой информации и общественного мнения на территории области. Кроме того, департамент вправе реализовать меры поощрения и соцзащиты работников СМИ, в их числе льготные ссуды на покупку жилья, бесплатные путевки на лечение и отдых журналистов и их детей и т.д.

Начальником департамента назначена Екатерина Дубкова, ранее занимавшая должность заместителя начальника главного управления по работе со СМИ администрации правительства Кузбасса, а до этого возглавлявшая комитет по работе со СМИ администрации Кемерова.