Напавшая на инспекторов ДПС жительница Кузбасса стала фигуранткой уголовного дела. ФОТО: кадр видео vk.com, "Онлайн Ленинск-Кузнецкий Полысаево"

Драка водителей друг с другом и женщины-водителя с инспектором ДПС закончилась возбуждением уголовного дела. Кадрами драки очевидцы поделились в социальных сетях.

26-летняя жительница Кузбасса, напавшая на инспекторов ДПС, стала фигуранткой уголовного дела – об этом сообщает Следственное управление СК РФ по Кемеровской области.

-В отношении 26-летней женщины возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Проводится расследование, выясняются обстоятельства, приведшие к этому, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, драка произошла накануне в Прокопьевске. Два автомобилиста не поделили дорогу, а потом между ними завязалась драка. Инспекторы ДПС, прибывшие на место, задержали одного из участников драки. Тот активно сопротивлялся, поэтому стражам порядка пришлось применить спецсредства. Одновременно с этим девушка, находившаяся в одном из автомобилей, набросилась на инспектора сзади, стала пинать и бить его руками. Затем она продолжила ругать стражей порядка. все это очевидцы сняли на видео, которое позже разместили в социальных сетях.

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