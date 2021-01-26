В Кузбассе пожарные спасли из горящего здания шесть человек. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.

В Прокопьевске пожарные спасли из горящей пятиэтажки шесть человек. Жильцы дома не смогли выбраться самостоятельно.

Накануне вечером в одной из прокопьевских пятиэтажек на улице Обручева случилось возгорание. Из подвала дома повалил дым. До приезда пожарных из здания самостоятельно выбрались десять человек, еще шесть остались внутри. На их пути встало сильное задымление в подъезде. Приехавшие огнеборцы помогли им эвакуироваться.

От пламени пострадало десять квадратных метров пространства. Пожар ликвидировали 18 человек и пять единиц техники. По сообщению пресс-службы МЧС Кузбасса, предварительной причиной пожара, по словам специалистов, стало нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.