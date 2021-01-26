Как будут учиться школьники 27 января в Кузбассе Фото: Евгения ГУСЕВА

Кузбасские школьники из-за аномальных холодов вынуждены были провести дома. Уже сейчас родителей интересует вопрос, как будет организован образовательный процесс в среду, 27 января.

В министерстве образования и науки Кузбасса сообщили, что школам рекомендуется установить ограничения посещения обучающимися в зимний период при следующих температурах:

- для учеников 1-4-х классов при температуре -27 градусов и ниже;

- для учеников 1-6-х классов при температуре -30 градусов и ниже;

- для учеников 1-8-х классов при температуре -32 градуса и ниже;

- для учеников 1-11-х классов при температуре -36 градусов и ниже.

По прогнозам синоптиков, 27 января по области ночью ожидается -32…-37 градусов, местами -22…-27. Днем потеплеет до -5…-10 градусов, местами будет -15. Исходят из этого, занятия для школьников в очном режиме должны будут возобновиться.