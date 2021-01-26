В сети появились фотографии будущего аквапарка в Кемерове. Фото: Проектно - строительная компания «Бау Микс»

В сети появились фотографии здания будущего кемеровского аквапарка. Изображения опубликовала компания-застройщик.

На сайте компании-застройщика появился проект будущего аквапарка, который планируется построить в Кемерове. На опубликованных изображениях видно бело-черное здание с большими панорамными окнами, большая парковочная зона, а также название будущего водного центра, написанное латиницей.

На страничке проекта застройщик предоставил также краткую характеристику будущей постройки. Так, здание планируется сделать четырехэтажным – три надземных этажа и один подвальный. Общая площадь составит 14782 квадратных метра.

Так будет выглядеть аквапарк. Фото: Проектно - строительная компания «Бау Микс»

В здании планируется создать аквапарк с термальной зоной, СПА клуб с термальной зоной, ресторан с кофейней, фитнес залы, развлекательно-досуговую зону, офисные помещения для сдачи в аренду и другое.