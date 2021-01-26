Сиди дома: на смену аномальным морозам на Кузбасс надвигаются метели

Сиди дома: на смену морозам на Кузбасс надвигаются метели Фото: Екатерина РОМАНОВА

На смену аномальным морозам в Кузбасс придет потепление, снег и метели. В такую погоду лучше отказаться от дальних поездок.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 27 января в Кузбассе ожидается от 30 до 35 градусов мороза, причем местами температура может опускаться до -43 градусов. А вот на юге будет несколько теплее - лишь -22… -27. Южный ветер принесет в регион тепло, и уже днем 27 января в среднем по области будет -9… -14 градусов. При этом на севере региона морозы будут чуть крепче - от 16 до 21 градуса, а вот на юг придет оттепель: -1… -6.

Синоптики прогнозируют облачную погоду, ночью пойдет снег, который днем лишь усилится. Ожидаются метели и гололедица, снежные наносы и ухудшение видимости на дорогах до 1 тысячи метров и меньше.

В такую погоду сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют по возможности отказаться от междугородних поездок. Если же это неизбежно, будьте внимательны на дорогах: ожидается снижение видимости, да и состояние заснеженного и обледеневшего дорожного полотна не будет располагать к высоким скоростям.

- Помните о том, что на заснеженной дороге, а также при сильных морозах снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления. При возникновении в пути непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб или дорожной полиции, - рекомендуют сотрудники областной Госавтоинспекции.

Единый номер экстренных служб 112, телефон дежурной части Управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области: 8 (384-2) 718-518, 718-519.