Прокуратура начала проверку из-за видео с избиением подростков в Кузбассе.ФОТО: кадр видео канала "Открытый город"

Таштагольская прокуратура начала проверку в связи с появившимся в сети видео. В ролике толпа подростков устроила массовое избиение.

Прокуратура города Таштагола начала проверку по факту массовой драки несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Кузбасса. В ходе работы будет оценена деятельность учреждений, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выяснены причины произошедшего инцидента.

Напомним, 26 января в сети появился ролик, на котором толпа подростков из Таштагола вступает в конфликт с несколькими юношами из Шерегеша. Толпа на третьей минуте набрасывается на подростков и жестоко их избивает. На ролике видно, как некоторым избиваемым удерживают руки и ноги, чтобы они не могли защититься от ударов. Автор видео, комментируя происходящее, не остался в стороне и пинал лежащих на земле.

Проверку также начал Следственный комитет Кузбасса. Ведомство сообщает, что будут проанализированы причины и условия, которые способствовали такому поведению подростков. По результатам принято будет принято процессуальное решение.

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