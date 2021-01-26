26 человек получили обморожения за три дня в Кузбассе Фото: Екатерина РОМАНОВА

Аномальные холода в Кузбассе обернулись для некоторых жителей региона серьезными холодовыми травмами. Так, всего за три дня за помощью к врачам обратились 26 человек.

Стужей сковало Кузбасс в последние несколько дней. Однако не все жители региона позаботились о своей безопасности. В результате за последние три дня выросло число кузбассовцев, которые обратились в больницы с обморожениями.

Так, в субботу, 23 января, за помощью к медикам обратились семь человек. Трое из них получили серьезные холодовые травмы, и им потребовалась госпитализация.

В воскресенье, 24 января, пострадавших от холода было чуть меньше - шесть человек. Двоим из них также потребовалась госпитализация.

А 25 января, когда молодежь отмечала Татьянин день, с обморожениями в больницы обратились 13 человек. Большей части из них потребовалась госпитализация. На больничных койках оказались семь взрослых и один ребенок.

- Кузбасский центр медицины катастроф обращается к жителям области с просьбой выходить на улицу в теплой одежде, соответствующей погодным условиям. Не покидать без особой надобности свои жилища и уж тем более не находиться на улице в состоянии алкогольного опьянения, - обратился к землякам пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф Антон Дужик.

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