Легковушка врезалась в грузовик на трассе в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Сегодня утром, 26 января, в Кузбассе на трассе легковушка врезалась в большегруз. Пострадавшего водителя автомобиля доставили в больницу.

В Юргинском районе в восемь утра произошла авария. На 167-м километре трассы Р-255 «Сибирь» легковой автомобиль Škoda Karoq столкнулся с большегрузом. Водитель авто, 23-летний мужчина, согласно информации ГИБДД Кузбасса, не рассчитал безопасную дистанцию до впереди идущей фуры.

Водитель «Шкоды» пострадал. Его, с травмами различной степени тяжести, доставили в больницу. Сотрудники полиции сейчас выясняют обстоятельства инцидента. После проверки будет вынесено решение в соответствии с законодательством.

В прошлом году по схожим причинам в Кузбассе произошло 212 ДТП. Для 13 человек оно закончилось летальным исходом, 310 получили травмы различной степени тяжести.